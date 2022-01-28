TEM'de kar temizliği: İstanbul yönü kapatılacak

Haberler - NTV Haber 28.01.2022 - 16:14
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TEM Otoyolu Bolu tüneli yapılacak kar temizleme çalışması nedeniyle bu gece trafiğe kapatılacak.
Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Anadolu Otoyolu Bolu tünel bölgesinde bulunan viyadüklerin sol şeridinde yeralan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için; İstanbul yönü trafiği, 29.01.2022 tarihinde saat 01:00-03.30 arasında Abant kavşağından D100’e aktarılacaktır."