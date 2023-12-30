Teselli ikramiyesi ne kadar? (2024 Milli Piyango teselli ikramiyesi)

Teselli ikramiyesinin ne kadar olduğu, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesinde vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Çekiliş sonucununu Milli Piyango İdaresi üzerinden sorgulayan kişiler, şartları taşıdıkları dahilde bilet numaralarına göre teselli ikramiyesi alacak. Peki, teselli ikramiyesi ne kadar?

Teselli ikramiyesi ne kadar? (2024 Milli Piyango teselli ikramiyesi)

Teselli ikramiyesi, büyük ikramiyeyi kazanan numara yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahip olan kişilerin almaya hak kazandığı ikramiyedir.

Her kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır.

Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...