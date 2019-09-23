Muğla'da Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının Marmaris için sıkıntı yaratabilecek bir durum olduğunu ancak umutsuzluğa düşmeyeceklerini söyledi.



Kendilerinin Thomas Cook'un durumunu göz önüne alarak İngiltere'de, Büyükelçilik başta olmak üzere tur operatörleriyle de toplantılar yaptıklarını aktaran Oktay, gelecek yıl nisan ayında uçak seferlerinin başlayacağını, Marmaris'i de turistlere hazır hale getireceklerini dile getirdi.



Thomas Cook ile tatile gelen turistler ve Marmaris'teki İngiltere Fahri Konsolosluğu ile irtibat halinde olduklarını belirten Oktay, şöyle konuştu:



"Fahri konsolosluk da biz de konuyla yakından ilgileniyoruz. Bölgemizdeki tüm konaklama tesislerimizden ricam, hiçbir şekilde misafirlerden ücret isteme ve odalarını boşalttırma gibi bir durum içinde olmasınlar. Turistlere Türk misafirperverliğine yakışır şekilde davranmalı. Herhangi bir talepte bulunulmamalı. ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) şuan Türkiye'de konaklayan Thomas Cook misafirlerinin ödemesini yapacak. Bizim yetkililer olarak umutsuzluğa düşme gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. İngiltere'de ziyaretlerimizde verimli görüşmeler yaptık. Önümüzdeki yıla dair temaslarda bulunduk. Bu yıl gördüğümüz turist rakamlarını önümüzdeki yıl göremememiz söz konusu ancak biz kendi üzerimize düşeni yapacağız. Fuarlara katılacağız bölgemizin en az hasarla bu durumu atlatması için çabalayacağız."



Thomas Cook'un İngiltere ayağının iflas ettiğini dünyadaki diğer ülkelerde operasyonlarına devam ettiğini anlatan Oktay, "Marmaris'e gelen İngiliz turistlerin yüzde 50'si Thomas Cook tarafından getiriliyordu. Ekim ayında Marmaris'e 25 bin kişi getirecekti. İflasın ardından bu iptal oldu şimdilik. Bölgemiz adına üzücü. Yaralarımızı saracağız" ifadelerini kullandı.



Oktay, eylül ayını Marmaris'in yüzde 90 oranında dolulukla geçirdiğini, Thomas Cook'un iflasına sızlanmak yerine daha çok çalışarak başka alternatiflerle verdiği zararı azaltabileceklerini kaydetti.



Bir hafta İngiltere'de belediye olarak çalıştıklarını ve olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Oktay, "İngiltere'de önemli toplantılar gerçekleştirdik. Londra ve Manchester'da önemli tur operatörleriyle bir araya geldik. Turist sayımızı nasıl artırırız onun çalışmalarını yaptık. Bölge olarak sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Kentimizi sezona daha hazır hale getireceğiz" dedi.



Oktay, Çin Halk Cumhuriyeti'nin çeşitli bölgelerinde de temaslarda bulunduklarını, Çin'den Marmaris'e turistlerin gelmesi için altyapılarını onların taleplerine göre hazırlayacaklarını, en büyük sorun olan, doğrudan Dalaman'a uçak seferleri düzenlenmesi için de çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.

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