THY ve Anadolujet'ten sefer iptalleri

THY'den yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği yarın (13 Mart) İstanbul Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı 230 seferin iptal edildiği duyuruldu. Yine AnadoluJet'in yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan 49 sefer de iptal edildi. İlerleyen saatlerde iptallerin artabileceği öğrenildi. Seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar THY ve AnadoluJet'in resmi internet sitesi, mobil uygulaması üzerinden değişiklik ve iade işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilecekleri belirtildi.