THY ve Anadolujet'ten sefer iptalleri

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan yarın planlanan kalkışlı ve varışlı toplam 230 seferini iptal etti. AnadoluJet ise Sabiha Gökçen'den yarınki 49 seferini iptal etti.

Haberler 12.03.2022 - 22:57

THY ve Anadolujet'ten sefer iptalleri

THY'den yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği yarın (13 Mart) Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı 230 seferin iptal edildiği duyuruldu. Yine AnadoluJet'in yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan 49 sefer de iptal edildi. İlerleyen saatlerde iptallerin artabileceği öğrenildi. Seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar THY ve AnadoluJet'in resmi internet sitesi, mobil uygulaması üzerinden değişiklik ve iade işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilecekleri belirtildi.

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