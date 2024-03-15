TIR'a arkadan çarpan cip alev alev yandı

Kaza, gece saatlerinde Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Görükle Kavşağı mevkisinde meydana geldi.



İzmir yönüne giden Y.F.E. (35) yönetimindeki cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yöne giden R.T.'nin (39) kullandığı TIR'a arkadan çarptı.



Kazada cip alev alırken, sürücü Y.F.E. bayıldı. Çevredekiler tarafından araçtan güçlükle çıkarılan sürücüye ilk müdahale kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Y. F. E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



Aracın yanması ve sürücünün bayılması çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.