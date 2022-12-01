Tokat'ta 50 ortaokul öğrencisi zehirlendi

Tokat Niksar'da yurtta akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan 50 ortaokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta 50 ortaokul öğrencisi zehirlendi

'ın Niksar ilçesinde 50 gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu yurdunda kalan 137 öğrencinin bir kısmında akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 öğrenci, Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tokat'ta 50 ortaokul öğrencisi zehirlendi - 1

Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik ve İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz hastanede tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret etti.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yemekten numune aldı.

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