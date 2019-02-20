Trabzon'da, zemin ve duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.



Ortahisar ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Alioğlu Sokak'ta bulunan Dil Apartmanı'nda, gece saatlerinde çatlaklar oluştu.



Bina sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri, binada yaşayanları tedbir amacıyla tahliye etti.



Söz konusu apartmanda ikamet eden 11 kişi, tahliye işleminin ardından akrabalarının yanına yerleştirildi. Çevresine güvenlik şeridi çekilen binaya giriş çıkışa izin verilmiyor.



Sabah saatlerinde binaya gelen belediye ekipleri, teknik inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonunda hazırlanacak rapora göre, binaya ilişkin karar verilecek.



Bina sakinlerinden Atilla Bahar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk olarak üst komşusunun evinde yerdeki mermerlerde çatlama gördüklerini belirterek, "Korktuk. Ev sahiplerine ve belediyeye haber verdik. Ekipler gelerek güvenliği sağladı ve can kaybı olmasın diye evleri boşalttık" dedi.



Yalı Mahallesi Muhtarı Dursun Kara da çatlaklar oluşan binanın tahliye edildiğini kaydederek, bina sakinlerinin, akrabalarının ve komşularının yanına yerleştirildiğini aktardı.