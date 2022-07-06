Trabzon'da denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Trabzon'un Of ilçesinde, 3 gün önce denizde akıntıya kapılıp kaybolan 19 yaşındaki İsmail Mete'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 06.07.2022 - 10:58

Trabzon'da denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
İsmail Mete İsmail Mete

'un Of ilçesinde 3 gün önce denizde kaybolan gencin cesedi bulundu.

Kıyıcık Mahallesi sahilinde 3 Temmuz'da girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan 19 yaşındaki İsmail Mete'yi arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Yaklaşık 110 personelin görev aldığı çalışmalarda, Mete'nin cesedi denize girdiğini alanın açıklarında bulundu.

Sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkartılan ceset Sürmene Limanı'na getirildi.

Mete'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Of Devlet Hastanesine gönderildi.

Of ilçesinde 3 Temmuz Pazar günü girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Hasan Mete (10) ve Hakkı Korkut (17) kurtarılmış, İsmail Mete (19) akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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