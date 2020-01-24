Trafikte hamile kadın ve eşine saldırıya 2 bin lira ceza

Eskişehir'de iki yıl önce trafikte hamile kadının ve eşini darbedilmesine ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanan sanık, 2 bin lira para cezasına çarptırıldı.



Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuksuz yargılanan Murat Y. ile mağdur Fatma Didem Bayav, eşi Murat Bayav ve taraf avukatları hazır bulundu.



Mahkeme heyeti, suçlamaları kabul eden sanığa, 2 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına, ancak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.



Eskişehir merkez Odunpazarı İlçesi Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi'nde iki yıl önce yaşanan olayda, Murat B. ile Murat Y, arasında trafik meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Olay sonrası Bayav çifti, Murat Y'den şikayetçi olmuştu.