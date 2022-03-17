Tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti

İstanbul Fatih’te tramvayın önüne atlayan şahıs hayatını kaybetti. Olay nedeniyle tramvay seferleri bir süre durdu.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 17.03.2022 - 14:21

Tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti

Fatih'te tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Bağcılar-Kabataş tramvay hattında ilerleyen tramvayın, Pazartekke mevkisindeki yaya geçidinin bulunduğu yerde çarptığı kişi, aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddialara göre İbrahim P. isimli kişi, seyir halindeki tramvayın önüne atladı. Vatman, tramvayı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. 

İtfaiyenin çalışması sonucu tramvayın altından çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, olay yerindeki çalışmaların ardından morga götürüldü.

Bu arada, olay nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir vatandaşın intihar girişiminde bulunması nedeniyle aksayan seferlerin normale döndüğü bildirildi.

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