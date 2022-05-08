TÜGVA saldırganı tutuklandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan Besra Y. tutuklandı.

Haberler - NTV Haber 08.05.2022 - 22:08

TÜGVA saldırganı tutuklandı

Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA temsilciliğinin de bulunduğu binaya zaman ayarlı bomba ile saldıran Besra Y. ile onunla irtibatlı olduğu değerlendirilen Kazım K'nin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan eylemi gerçekleştiren Besra Y. tutuklandı. Diğer zanlı ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği önüne 21 Nisan'da el yapımı patlayıcı bırakan Besra Y, 26 Nisan'da yakalanmıştı.

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