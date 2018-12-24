TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu'nun Meclis'e gönderdiği bilgi notunda, teklifte ham petrol fiyatlamasıyla ilgili düzenlemelerin TÜPRAŞ, Batman ve ülke ekonomisi üzerinde geri döndürülemez zararlara yol açacağı belirtildi.



TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyelerine gönderilen bilgi notunda, bu hafta komisyonda görüşülecek kanun teklifiyle, yerli ham petrolün fiyatlamasında halen kullanılan Ras Gharip Petrolü yerine Arap Heavy petrolünün kullanılmasının ve varsayılan navlun maliyetleri paylaşımının değiştirilmesinin öngörüldüğü belirtildi.



MALİYET OLUŞACAK



Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberinde yer verilen notta şöyle denildi: "Söz konusu kanun değişikliği sonucunda, toplamda 43 milyon USD/yıl tutarında ilave maliyet oluşacak, bu maliyetin yaklaşık 30 milyon doları ise Batman rafinerisinde teslim alınan hampetrol ile ilgili olacaktır. Bu haksız ve gerekçesiz maliyet artışı nedeniyle TÜPRAŞ'ın faaliyetleri olumsuz yönde etkilenecek, özellikle hâlihazırda yıllık 10-15 milyon USD civarında kar eden Batman Rafinerisi gelen ek maliyet nedeniyle karlı olarak çalıştırılamayacağından durdurulmak/kapatılmak zorunda kalacaktır. Böyle bir sonucun şirketimiz, işçilerimiz ve Batman ve ülke ekonomisi üzerinde geri döndürülemez büyük zararlara yol açacağı aşikardır."



Kanun teklifinin mevcut piyasa koşullarından uzak ve uyumsuz bir fiyatlama metodolojisi öngördüğü belirtilen bilgi notunda, teklifte yer alan hesaplama yönteminin değiştirilmesi istendi.

