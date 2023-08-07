Türk Hava Yolları’ndan rota değişikliği

Afrika ülkesi Nijer’de darbe yapan cunta yönetimi, ülkenin hava sahasını kapattı.



Bu karar üzerine Türk Hava Yolları rota değişikliğine gitti.



THY yeni bir rota belirleyerek Pointe Noire ve Lagos uçuşlarında kullandığı Nijer hava sahasını kullanmadı.



Farklı bir rota üzerinden uçuşlarını güvenli bir şekilde gerçekleştiren THY'nin TK-594 sefer sayılı Pointe Noire - İstanbul seferini yapan uçağı Lagos'a TK-672 Kinshasa - İstanbul seferini yapan uçağı ise yakıt ikmali için Cibuti Havalimanı'na yönlendirildi.