Türk Hava Yolları'ndan (THY) 2000 TL "Kadınlar Günü" hediyesi iddialarına yanıt

Hem sosyal medyada hem de mesajlaşma uygulamalarında bazı linkler paylaşılarak Türk Hava Yolları'nın 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle ödül kampanyası düzenlediği iddia edildi. Türk Hava Yolları (THY) "Kadınlar Günü" hediyesi dağıtıyor haberlerine resmi açıklama geldi.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) 2000 TL "Kadınlar Günü" hediyesi iddialarına yanıt

8 Mart Dünya Kadınlar günün yaklaşmasıyla birlikte sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında çeşitli paylaşımlar yapılmaya başlandı.

ARKA PLAN VE İDDİALAR

Hem sosyal medyada hem de mesajlaşma uygulamalarında bazı linkler paylaşılarak 'nın 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle ödül kampanyası düzenlediği iddia edildi. Kampanyaya katılmak isteyenlerin paylaşılan linke tıklamaları ve açılan sayfadaki yönergeleri takip etmeleri istendiği görüldü.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) 2000 TL "Kadınlar Günü" hediyesi iddialarına yanıt - 1

, "Değerli yolcularımız; Bazı sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde, kendilerini Türk Hava Yolları A.O. çalışanı olarak gösterip "anket doldurarak para kazanma şansı" sunduğunu iddia eden profiller tespit edilmiştir. İnandırıcılığı artırmak için kadınlar günü gibi özel günler belirtilerek dikkat çekmeye çalışan bu kişi ve sayfaların Türk Hava Yolları A.O. ve iştirak şirketleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Saygılarımızla." yazılı açıklamasında bulundu.

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