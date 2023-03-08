Türk Hava Yolları'ndan (THY) 2000 TL "Kadınlar Günü" hediyesi iddialarına yanıt

THY, "Değerli yolcularımız; Bazı sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde, kendilerini Türk Hava Yolları A.O. çalışanı olarak gösterip "anket doldurarak para kazanma şansı" sunduğunu iddia eden profiller tespit edilmiştir. İnandırıcılığı artırmak için kadınlar günü gibi özel günler belirtilerek dikkat çekmeye çalışan bu kişi ve sayfaların Türk Hava Yolları A.O. ve iştirak şirketleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Saygılarımızla." yazılı açıklamasında bulundu.