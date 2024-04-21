Türk komutanlar Yunanistan'da

Türkiye-Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde, karşılıklı ziyaretler devam ediyor. Edirne Keşan'da konuşlu 4. Mekaniza Piyade Tugay Komutanı Yunanistan'ı ziyaret etti.

Türk komutanlar Yunanistan'da

Milli Savunma Bakanlığı'ndan () yapılan açıklamada, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül ve beraberindeki askeri heyet ile ’nin Atina Askeri Ataşesi Albay Ali Aktemur, Ferecik'i ziyaret ettiği duyuruldu.

Ziyaret kapsamında Türk komutanlar, 31. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu.

TASLAK ELE ALINACAK

Geçtiğimiz günlerde de Yunan askeri yetkililer, Türkiye'yi ziyaret etmişti. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler toplantısının bir sonraki oturumu yarın Atina'da gerçekleştirilecek.

Toplantıda 2025 yılında Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde alınacak tedbirler ve faaliyet takviminin taslağı ele alınacak.

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