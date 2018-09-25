Tarım ve Orman Bakanlığı, et ve süt kalitesini artırmak için farklı ülkelerden 4 milyon 317 bin 783 doz dondurulmuş boğa spermi ile 96 doz aygır spermi ithal edilmesine izin verdi.

Boğa sperması, embriyo, damızlık hayvan, suni tohumlama malzemeleri gibi ürünler ABD, Kanada, Hollanda, Fransa, Almanya, İtalya’dan ithal ediliyor. Amaç, verimi düşük hayvanlara gen aktarımı yapılarak verimi artırmak. Bu yolla özürlü ve verimi düşük yavru üremesi büyük ölçüde azaltılıyor.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberinde, Tarım ve Orman Bakanlığının değerlendirmesi yer aldı. Bakanlığın bilgilendirmesinde, ithal ve yerli sperma üretimiyle hedefin ne olduğu şöyle aktarıldı:

"Islahın öncelikli amacı, hayvanlardan elde ettiğimiz ekonomik değer taşıyan et, süt yapağı-kıl verimlerinin yetiştirici ve tüketici istekleri doğrultusunda, hayvan refahı kuralları kapsamında nitelik ve nicelik bakımından artırılmasıdır. Islah çalışmalarında, istenilen verimlerin gelecek nesillere aktarılmasında suni tohumlama önemli bir uygulamadır. Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü, üreme ürünlerinin ‘Sperma, Ovum ve Embriyo’ üretimi ve ithalatındaki iş ve işlemler yapıyor. Üreme ürünü ithalatı, ülkemiz ile veteriner sağlık anlaşması olan ülkeler arasında gerçekleşmekte olup, etçi, sütçü ve kombine verim yönlü ırkların ithalatı yapılıyor..."

Bakanlığın değerlendirmesinin ayrıntılarının yer aldığı haberde, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Talat Gözet'in görüşlerine de yer verildi.