Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Yeni ittifaklar kurulur

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, siyasi partilerle ittifak temaslarının sürdüğünü, seçim döneminde koşulların değişebileceğini söyledi.

Sarıgül Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Sarıgül, ''Çankaya'ya çıkarken başbakanlık konutu var. Orada çok anılarım, emeklerim var. Yurttaşlarımız takdir ederse ben başbakan olmak istiyorum'' diye konuştu.



Sarıgül'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı da soruldu.



Sarıgül, ''Kemal Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğü, demokrasi anlayışı konusunda her zaman kendisine saygım sonsuzdur ama bu sistemde hiç kimse tek başına bir şey yapamaz. Çıkacak olan Cumhurbaşkanı adayları ekipleriyle beraber çalışarak, ulusumuza güven vermeli'' dedi.