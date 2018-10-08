Türkiye kayıp Suudi gazeteci için konsoloslukta arama izni talep etti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili belirsizlik sürüyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaşıkçı ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Türkiye, Kaşıkçı için S.Arabistan Konsolosluğu'ndan arama izni istedi.

BÜYÜKELÇİ İKİNCİ KEZ BAKANLIKTA

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci'yi dün bakanlığa davet etti.



Kaynaklar, görüşmede, El-Hireyci'ye kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturma sürecinde "tam bir iş birliği içinde olunması" mesajının iletildiğini kaydetti.

Cemal Kaşıkçı'nın geçen salı günü en son görüştüğü kişi olan nişanlısı H.A, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkonsolosluk binası önüne kadar birlikte gittiklerini anlatarak, Kaşıkçı'nın içeri girdikten sonra dışarı çıkmadığını iddia etmişti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN AYRILDI AÇIKLAMASI



Söz konusu iddiayı yalanlayan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, Kaşıkçı'nın, "konsolosluğa geldiği ancak sonra ayrıldığı" açıklamasını yapmıştı.



Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, kayıp olduğu belirtilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin geçen çarşamba da Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE PROTESTO

Bu arada, Kaşıkçı için Suudi konsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarına ilişkin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Mazlumder Genel Başkanı Ramazan Beyhan, Cemal Kaşıkçı'nın başkonsolosluktan çıkışının belgelenmediğini belirterek, "Cemal Kaşıkçı, en azından burada mazlumdur. Hayatından ciddi bir şekilde endişe ediyoruz. Çünkü bu konuda kesin bir bilgi vermekten kaçınıyorlar" dedi.

NOBELLİ GAZETECİDEN AÇIKLAMA



Öte yandan, Mısırlı politikacı Eymen Nur ile Nobel ödüllü Yemenli gazeteci Tevekkül Karman da başkonsolosluğun önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında, "Bu yapılan eylemlerin hiçbir şekilde insan haklarına ve gazeteci haklarına uymadığını buradan belirtmek isteriz. Demokratik devrimler, Arap meclisinin beyanıdır. Cemal Kaşıkçı cinayeti için kesinlikle susmayacağız. Cemal Kaşıkçı'nın kaçırılması olayı insanlık adına çok büyük bir suçtur" ifadelerini kullandı.

CEMAL KAŞIKÇI KAYBOLMASI

Suudi Arabistan hanedanına yönelik muhalif yazıları ile bilinen bir isim olan gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için salı günü saat 13.12'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gitmişti. Kaşıkçı’nın binadan bir daha çıkmadığı belirtilmişti.



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