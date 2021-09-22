Tutuklama kararını duyunca ikinci kattan atladı

Mersin'de SEGBİS ile bağlandığı duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen sanık ikinci kattan atladı. Hastaneye kaldırılan zanlının sağlık durumu kritik.

Anadolu Ajansı 22.09.2021 - 16:32

Tutuklama kararını duyunca ikinci kattan atladı

Mersin'de hakkında tutuklama kararı verilen sanık, adliyenin ikinci katından atladı.

Alınan bilgiye göre; Serdar P., yaralama suçundan yargılandığı Mersin'de görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan bağlandı.

Hakim zanlı hakkında tutuklama kararı verdi. Kararı duyan Serdar P., ikinci kattaki salonun açık penceresinden atladı.

Adliyenin C kapsının yanındaki zemine düşen sanık, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Serdar P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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