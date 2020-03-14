Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler 18 Mart'a kadar dönebilecek

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz, 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar (TSİ) ülkemize dönüş yapabilecek" ifadelerini kullandı.



9 AVRUPA ÜLKESİYLE UÇUŞLARIN DURDURULMASI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşların, bugün sabah 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar durdurulması kararı alınmıştı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

''Ülkemizdeki coronavirus tedbirleri kapsamında Türkiye’den Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya düzenlenen uçuşlar 14 Mart 2020 tarihi saat 08:00’den itibaren 17 Nisan 2020 tarihine kadar askıya alınmıştır.

Ancak turistik amaçlı olarak yurtdışına çıkmış veya yurtdışında öğrenci olarak okuyan vatandaşlarımız, 17 Mart 2020 tarihi lokal saat 24.00’a kadar 14 günlük karantina şartı ile Türkiye’ye girişi yapabilecektir.''

Açıklamada ayrıca karantina şartlarına Sağlık Bakanlığı'nın karar vereceği durumlarına göre ayrıştırma yapabileceği ve bir kısmının evlerinde bir kısmının ise hastanelerde olabileceği de belirtildi.