Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Tüm yatırımların takipçisi oluyoruz

Uraloğlu, bugün açılışını yaptıkları Yağdonduran Tüneli ile 253 milyon lira, Numune Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşağı ile 196 milyon lira olmak üzere toplam 450 milyon liralık ekonomik kazanç sağlanacağının da altını çizdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas’ta Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Coğrafi konumuyla kuzey-güney yönünde Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere ve Güneydoğu’ya bağlayan Sivas’ın doğu-batı yönünde de İran sınırından Çanakkale’ye kadar Anadolu’yu kat eden D-200 Devlet Yolu güzergahında bulunduğunu anımsattı. Konumu gereği Sivas’ın Türkiye’nin tüm kara ve demiryolu güzergâhlarının arasında bir köprü niteliği de taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, bu nedenle Sivas’ın ulaşım ağını güçlendirecek tüm projeleri yakından takip ettiğini söyledi. Sivas’ın ulaşım ve haberleşme yatırımları için yoğun çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Uraloğlu, “Bugüne kadar Sivas’ın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 171 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 24 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 836 kilometreye, 7 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 585 kilometreye yükselttik. Sivas’ı Erzincan’a, Kayseri’ye, Tokat’a, Yozgat’a ve Kahramanmaraş’a bölünmüş yollarla bağladık” dedi.
41 MİLYAR 404 MİLYON LİRA BEDELLİ 21 KARAYOLU PROJESİ
Bakan Uraloğlu, Şarkışla-Kaynar, Hafik-Doğanşar, Sivas-Çamlıbel-Tokat, Reşadiye-Gölova-İmranlı Ayrımı yolları gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerinin de altını çizerek, Sivas Karayün Celalli Yolunda Eğri Köprüsü ile Eski Sivas- Malatya yolu üzerindeki tarihi Fadlum Köprüsünün onarımını da yaptıklarını anlattı. Sivas’ta 22 yıl önce hiç tünel bunmadığına dikkat çeken Uraloğlu, “3,8 km uzunluğunda 3 tünel inşa ettik. Şu anda da 41 milyar 404 milyon lira proje bedeli ile 21 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz. Bunların en önemlilerinden ikisi, açılışı için bir araya geldiğimiz Yağdonduran Tüneli ve Bağlantı Yolu ile Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı projelerimizdir” dedi.
SİVAS İLE MALATYA YÜKSEK STANDARTLI YOLLA BİRBİRİNE BAĞLANDI
Uraloğlu, Sivas’ta Yağdonduran Geçidinin 1.750 metre rakımda bulunduğunu ve geçit üzerinden yapılan 1.567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli’nin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü olarak inşa edildiğini açıkladı. 1.674 metre kotunda başlayan tünelin yüzde 2 eğimle devam ederek 1.705 metre kotunda sona erdiğine işaret eden Uraloğlu, tünel projesinin toplam uzunluğunun bağlantı yolları ile birlikte 5 kilometreye ulaştığına dikkat çekti. Kış aylarında yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle zaman zaman aksayan ulaşımın, tünel konforuyla kesintisiz hale geleceğini vurgulayan Uraloğlu şöyle konuştu:
“Özellikle ağır taşıt trafiği tarafından önce tırmanarak ardından inilerek zorlukla aşılan güzergahta daha hızlı ve güvenli ulaşım tesis ettik. Güzergâh üzerinde bulunan keskin virajlar ve dik rampaları standartlara uygun hale getirdik. Ayrıca Sivas-Malatya ulaşımının yanında ülkemizin güneyi ile kuzeyi arasında yüksek standartlı karayolu bağlantısı tesis ederek, sanayi, ticari ve tarımsal ürünlerin daha hızlı nakledilmesini sağladık. Yağdonduran Tüneli’nin inşa edilmesi ve mevcut yolda yürütülen çalışmalarımız sayesinde güzergahı 2,2 kilometre kısaltarak, seyahat süresini 40 dakikadan 30 dakikaya indirdik. Böylece bu yolumuz ile zamandan 110,4 milyon lira, akaryakıttan 142,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 253,1 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 10 bin 200 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız.”
NUMUNE HASTANESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAĞI İLE 396 TON EMİSYON AZALACAK
Sivas’ın şehiriçi trafiğinin yanı sıra ciddi transit trafik yüküne de sahip olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, bu nedenle Sivas şehir merkezi ile Numune Hastanesi’ni bağlayan güzergahın D-200 Devlet Yolu ile kesiştiği noktada Numune Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşağını da inşa ettiklerini söyledi. Her gün 40 bine yakın aracın geçiş yaptığı ve sinyalizasyon ile dur-kalk yaparak ilerleyen trafiğin, kesintisiz hale getirildiğini anlatan Uraloğlu, “Hastalarımızın, sağlık personeli ve ziyaretçilerin Numune Hastanesi’ne güvenli ve konforlu erişimini sağladık. Özellikle zamanla yarışılan acil durumlarda ambulans ve hasta nakil araçlarının hastaneye hızlı ulaşımını tesis ettik. Kavşağımız ile zamandan 191 milyon lira, akaryakıttan 5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 196 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 396 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız” diye konuştu.
SİVAS BELEDİYESİ’NDEN 2 BÜYÜK PROJE
Sivas Belediyesi’nin de kent içi trafiğini rahatlatacak karayolu projelerini bir bir gerçekleştirdiğini anımsatan Uraloğlu, Sivas Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve Alibaba-Kılavuz Bağlantı Yolu olmak üzere iki büyük projenin de Sivas’a kazandırdığını söyledi. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Cumhuriyet Üniversitesi’ne ulaşımın çok daha kısa, kolay ve konforlu bir hale getirildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Alibaba-Kılavuz Bağlantı Yoluyla da Alibaba Mahallesi’ndeki Âşık Veysel Bulvarı ile Kılavuz’daki Necmettin Erbakan Bulvarı’nı birbirine bağladı. Ayrıca Bulvar boyunca oluşturulan koşu ve bisiklet yolu ile vatandaşların bölgede spor yapmalarına da imkân sağladı” dedi.
“TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞAN PROJELERE İMZA ATACAĞIZ”
Uraloğlu, bugün Sivas’ta önemli açılışlar yaptıklarını belirterek TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü’nün yeni “Boji Üretim Fabrikası”nın açılışını da gerçekleştireceklerini söyledi.
Fabrikanın istihdamın ve üretimin yanında demiryolu yan sanayiinin gelişmesine de önemli katkı sağlayacağını anlatan Uraloğlu, “Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Bizler artık 2071’leri planlayan bir ülke haline geldik. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde oldu. 31 Mart’ta da 2024 yerel seçimleri için sandık başına gideceğiz. Yerel seçimlerde Ak Parti'yi Sivas'ta temsil edecek olan mevcut Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin’de uzun yıllardır politikanın içinde olan çok deneyimli bir isim. İnşallah 31 Mart sonrasında da Başkanımız Hilmi Bilgin ile birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Sivas’a yakışan, Türkiye Yüzyılı'na yakışan projelere imza atacağız” diye konuştu.
Bakan Uraloğlu, Yağdonduran Tüneli’nde Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile görüntülü bağlantı kurarak açılış kurdelesini kesti.
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