Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Tüm yatırımların takipçisi oluyoruz

Uraloğlu, bugün açılışını yaptıkları Yağdonduran Tüneli ile 253 milyon lira, Numune Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşağı ile 196 milyon lira olmak üzere toplam 450 milyon liralık ekonomik kazanç sağlanacağının da altını çizdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas’ta Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Coğrafi konumuyla kuzey-güney yönünde Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere ve Güneydoğu’ya bağlayan Sivas’ın doğu-batı yönünde de İran sınırından Çanakkale’ye kadar Anadolu’yu kat eden D-200 Devlet Yolu güzergahında bulunduğunu anımsattı. Konumu gereği Sivas’ın Türkiye’nin tüm kara ve demiryolu güzergâhlarının arasında bir köprü niteliği de taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, bu nedenle Sivas’ın ulaşım ağını güçlendirecek tüm projeleri yakından takip ettiğini söyledi. Sivas’ın ulaşım ve haberleşme yatırımları için yoğun çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Uraloğlu, “Bugüne kadar Sivas’ın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 171 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 24 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 836 kilometreye, 7 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 585 kilometreye yükselttik. Sivas’ı Erzincan’a, Kayseri’ye, Tokat’a, Yozgat’a ve Kahramanmaraş’a bölünmüş yollarla bağladık” dedi.



41 MİLYAR 404 MİLYON LİRA BEDELLİ 21 KARAYOLU PROJESİ



Bakan Uraloğlu, Şarkışla-Kaynar, Hafik-Doğanşar, Sivas-Çamlıbel-Tokat, Reşadiye-Gölova-İmranlı Ayrımı yolları gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerinin de altını çizerek, Sivas Karayün Celalli Yolunda Eğri Köprüsü ile Eski Sivas- Malatya yolu üzerindeki tarihi Fadlum Köprüsünün onarımını da yaptıklarını anlattı. Sivas’ta 22 yıl önce hiç tünel bunmadığına dikkat çeken Uraloğlu, “3,8 km uzunluğunda 3 tünel inşa ettik. Şu anda da 41 milyar 404 milyon lira proje bedeli ile 21 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz. Bunların en önemlilerinden ikisi, açılışı için bir araya geldiğimiz Yağdonduran Tüneli ve Bağlantı Yolu ile Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı projelerimizdir” dedi.

SİVAS İLE MALATYA YÜKSEK STANDARTLI YOLLA BİRBİRİNE BAĞLANDI



Uraloğlu, Sivas’ta Yağdonduran Geçidinin 1.750 metre rakımda bulunduğunu ve geçit üzerinden yapılan 1.567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli’nin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü olarak inşa edildiğini açıkladı. 1.674 metre kotunda başlayan tünelin yüzde 2 eğimle devam ederek 1.705 metre kotunda sona erdiğine işaret eden Uraloğlu, tünel projesinin toplam uzunluğunun bağlantı yolları ile birlikte 5 kilometreye ulaştığına dikkat çekti. Kış aylarında yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle zaman zaman aksayan ulaşımın, tünel konforuyla kesintisiz hale geleceğini vurgulayan Uraloğlu şöyle konuştu:



“Özellikle ağır taşıt trafiği tarafından önce tırmanarak ardından inilerek zorlukla aşılan güzergahta daha hızlı ve güvenli ulaşım tesis ettik. Güzergâh üzerinde bulunan keskin virajlar ve dik rampaları standartlara uygun hale getirdik. Ayrıca Sivas-Malatya ulaşımının yanında ülkemizin güneyi ile kuzeyi arasında yüksek standartlı karayolu bağlantısı tesis ederek, sanayi, ticari ve tarımsal ürünlerin daha hızlı nakledilmesini sağladık. Yağdonduran Tüneli’nin inşa edilmesi ve mevcut yolda yürütülen çalışmalarımız sayesinde güzergahı 2,2 kilometre kısaltarak, seyahat süresini 40 dakikadan 30 dakikaya indirdik. Böylece bu yolumuz ile zamandan 110,4 milyon lira, akaryakıttan 142,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 253,1 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 10 bin 200 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız.”