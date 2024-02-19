Uşak'ta gölete düşen otomobildeki 1 kişi kayboldu

Otomobille birlikte suya gömülen R.K. için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



R.K. ile G.K'nin göletin kenarında park ettikleri otomobilde oturdukları sırada, aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket ederek gölete düştüğü öğrenildi.