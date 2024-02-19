Uşak'ta gölete düşen otomobildeki 1 kişi kayboldu

Uşak'ta gölete düşen otomobildeki 1 kişi kayboldu, 1 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Uşak'ta gölete düşen otomobildeki 1 kişi kayboldu

'ın Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce başlatılan çalışmalarda otomobildeki G.K'nin kendi imkanlarıyla kurtulduğu belirlendi.

Uşak'ta gölete düşen otomobildeki 1 kişi kayboldu - 1

Otomobille birlikte suya gömülen R.K. için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

R.K. ile G.K'nin göletin kenarında park ettikleri otomobilde oturdukları sırada, aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket ederek gölete düştüğü öğrenildi.

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