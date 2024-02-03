Uşak'ta gölete giren kişi boğuldu

Uşak'ta 59 yaşındaki bir adam, soğuk suda yüzebileceğini söyleyerek girdiği gölette boğularak can verdi.

Uşak'ta gölete giren kişi boğuldu

'ta merkeze bağlı Karaağaç köyü yakınlarındaki gölet kıyısında iddiaya göre, arkadaşlarıyla içki içen A.Ö. (59), soğuk suda yüzebileceğini söyleyerek kıyafetlerini çıkarıp suya girdi.

A.Ö.'nün sudan çıkmaması üzerine, yanındaki arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince gölette yapılan aramada A.Ö.'nün cesedine ulaşıldı.

Ceset, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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