Uşak'ta TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı

Uşak'ta, TIR'ın kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 8 araca çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı 08.07.2021 - 11:39 | Son Güncelleme : 08.07.2021 - 12:15

Uşak'ta TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı

Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy Kavşağı'nda saat 09.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Suriye uyruklu Aziz Mübarek yönetimindeki TIR, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen bir TIR ve 7 otomobile çarptı. 

Kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.﻿​

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