Uşak'ta TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı

Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy Kavşağı'nda saat 09.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Suriye uyruklu Aziz Mübarek yönetimindeki TIR, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen bir TIR ve 7 otomobile çarptı.

Kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.﻿​