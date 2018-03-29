Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Uşak'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Uşak'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ramazan Loyan'ın kullandığı otomobil, Uşak-İzmir Karayolu'nun 10'uncu kilometresindeki Çınar rampasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp bariyerleri aştı ve önce karşı yönden gelen Zafer Kozan yönetimindeki otomobile, ardından da Nazım Boytok idaresindeki otomobil ile Fatih Adar'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobillerdekilerden Nazmi Kaydırak (37), Hikmet Özkerem (34) ve Lütfi Karaduman (52) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.