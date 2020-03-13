Üsküdar'da bina yıkımında çökme

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sırmaşık Sokak'ta saat 09.00 sıralarında kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın yıkım çalışmalarında kısmi çökme meydana geldi.

Beton bloğun altında kalan bir işçi bacağından ve sırtından yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan işçi ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Burada çalışan işçi Bahattin Kara, "Yıkım çalışması sırasında bir arkadaşımız göçük altında kaldı. Ben çıktım da arkadaş çıkamadı. Ayağından ve sırtından yaralandı. Hastaneye götürdüler" diye konuştu.