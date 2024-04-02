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Üsküdar’da denize giren bir kişi boğuldu

İstanbul Üsküdar’da yüzmek için denize giren ve gözden kaybolan B.Ç. isimli kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Üsküdar’da denize giren bir kişi boğuldu

Üsküdar’da denize giren bir kişi boğuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, 1 Nisan’da saat 23.00 sıralarında Salacak sahilde bir kişinin yüzmek için denize girdiği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kayıp kişinin bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Su üstü ve sualtı arama çalışmaları sonucunda 33 yaşındaki kayıp B.Ç., Üsküdar Sahil ile Kız Kulesi arasında sualtında cansız olarak bulunarak çıkarıldı.

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