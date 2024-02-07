Üst geçidi kullanmayınca canından oldu

Eskişehir'de otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti.



Kaza, dün akşam saatlerinde, Eskişehir-Bursa karayolu Gündoğdu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Bursa yönüne seyir halinde olan A.G. (33) idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan 67 yaşındaki Kanber Uygun’a çarptı.



Yaya üst geçidinin 117 metre uzağında olan kazada ağır yaralanan Kanber Uygun, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.



Uygun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.