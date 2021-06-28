Üvey annesini öldüren 13 yaşındaki çocuk: Bir yıldır planlıyordum

Tekirdağ'da üvey annesini öldüren 13 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı.

Olay, dün, Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan fabrika işçisi İ.O., uyandığında eşi Z.O.'nun bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.



Kapıyı kıran İ.O., eşini odada kanlar içinde hareketsiz buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 2 yerinden bıçaklanan ve başında sert cisimle vurulan Z.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Z.O.’nun cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

TAKSİCİ İHBAR ETTİ



İ.O.'nun evde olmadığı tespit edilen kızı E.N.O. için arama çalışmaları başlatıldı. Bir süre sonra ilçe emniyet müdürlüğünü arayan bir taksici, Çorlu'dan aldığı kız çocuğunun şüpheli hareketlerde bulunduğu yönünde ihbarda bulundu.



Polis, taksiyi İstanbul Silivri’de durdurup E.N.O.'yu gözaltına aldı. E.N.O.'nun çantasından bıçak ve İngiliz anahtarı çıktı.



PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADE



Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi E.N.O.'nun Çorlu Devlet Hastanesi'nde psikolog eşliğinde ifadesi alındı. Üvey annesinden nefret ettiğini ve bir yıldır da öldürmeyi planladığını anlatan E.N.O., "Ben yaptım. Kendisinden nefret ediyordum. Bu cinayeti bir yıldır planlıyordum. Olay günü takım sandığından İngiliz anahtarını alıp başına vurdum" dedi.



Olay sonrası evden çıktığını söyleyen E.N.O'nun ifadesinde "Herkesi öldürecektim ama üvey annemi öldürdükten sonra insan öldürmenin bu kadar kolay olmadığını anladım" dediği de öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.N.O., çıkarıldığı mahkemede, 'Anneyi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.