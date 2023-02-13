''Uzaktan eğitim'' tartışması: İlk akla gelen bu oldu

Üniversitelerde eğitimin ikinci dönem uzaktan devam etmesi kararı tartışmaları beraberinde getirdi.

Uzaktan eğitim kararı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının depremzedelere tahsis edilmesi amacıyla alındı.

Türkiye'nin birçok noktasında öğrenciler yurtları tahliye etmeye başladı.



''Acilen bu kararın alınması gerekiyordu'' diyen eğitim uzmanlarının yanında ''Başka alternetif bulunmalıydı'' diyenler de var.

Pandemi döneminde yaklaşık iki yıl süren uzaktan eğitim sürecinde üniversite öğrencilerinin sıkıntı çektiğini söyleyen Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, ''Bu iki yıllık sürecin öğrenciler üzerinde olumsuz etkileri oldu. Ancak acil bir şey yapılması gerekiyordu, ilk akla gelen de bu oldu. Sineye çekmemiz gerekiyor.'' dedi.

''BU KARARIN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM''



Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu pandemi dönemindeki uzaktan eğitim sürecinin öğrencilere zarar verdiğini belirterek, ''Yurt kapasitesine ihtiyacımız var denilerek neredeyse üniversiteleri kapatma manasına gelen bu kararının doğru olduğunu düşünmüyorum'' açıklamasında bulundu.



Sadık Gültekin, ilerleyen zamanda sürece bazı çözüm yollarının da eklenebileceğini belirtti.

''BUNUN BEDELİNİ İLERİDE PAHALIYA ÖDERİZ''

Selçuk Pehlivanoğlu, ''YÖK'ün il ve ilçe bazlı çözümler üretme mecburiyeti var. Üniversitelerde yüz yüze eğitim kapatılmamalıdır. Öğrencilerimize yarım dönem daha kaybettirirsek bunun bedelini 15-20 yıl sonra ülke çok pahalı bir şekilde öder'' diye konuştu.



Deprem bölgesindeki 10 ilden gelen öğrencilerin yurttan çıktıktan sonra nereye döneceği ve bölgedeki öğrencilerin mevcut şartlarda uzaktan eğitime nasıl katılacağı da tartışılan diğer başlıklar arasında yer alıyor.



Pehlivanoğlu, ''Yurt kapasitesini bölge öğrencilerine kullanmamız gerekiyor. Biz 3 buçuk milyon öğrencimizin mahrum kalmasına müsaade etmemeliyiz'' dedi.



Sağlık bilimlerinde uzaktan öğretim sıkıntısına dikkat çeken Gültekin, ''Staj sıkıntıları bu süreçte de karşımıza gelecek. Burada kademili bir uygulama yapılabilir. Bu öğrencilerin vakıf veya diğer devlet üniversitelerine örgün olarak yerleştirilmesi gerekiyor'' önerisinde bulundu.