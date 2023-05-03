Uzay yolcularının eğitim süreci başladı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzay yolcularını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'nin İlk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever oldu.



Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için eğitim sürecinin ABD'de başladığını duyurdu.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için eğitim süreci ABD'de başladı. 🇹🇷👨‍🚀👨‍🚀



Uzay yolcularımız olası basınç kayıplarına karşı vücutlarını iyi tanımak zorundalar.



İşte irtifa eğitimleri sırasında bunu öğreniyorlar!



📍San Antonio/Texas@AstroAlper_ @AstroTuva pic.twitter.com/aLVp7E4h18 — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) May 2, 2023