Uzay yolcularının eğitim süreci başladı

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için eğitim süreci ABD'de başladı.

Uzay yolcularının eğitim süreci başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST’te açıkladı: Türkiye'nin uzay yolcusu kim oldu? (Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever kimdir?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST’te açıkladı: Türkiye'nin uzay yolcusu kim oldu? (Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever kimdir?)

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İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Havacılık, ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzay yolcularını kamuoyuyla paylaştı. 'nin İlk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever oldu.

Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için eğitim sürecinin ABD'de başladığını duyurdu.

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