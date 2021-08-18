Valilikten uyarı: Zorunda kalmadıkça hastaneye gitmeyin

Rize Valiliği, Covid-19 vaka sayılarının artmasıyla hastanelerin dolma seviyesine geldiğini belirtti.

Delta varyantının etkisiyle kentte corona virus vaka sayıları artmaya başladı.

Özellikle aşısız veya eksik aşılı vatandaşların virüsü daha ağır geçirdiği belirtiliyor.

Konuyla ilgili Rize Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, hastanelerin dolma noktasına geldiğini vurguladı.

"AİLE HEKİMLERİNE GİDİN"

Valilik, zorunda kalmadıkça hastanelere başvurulmaması ve mümkün olduğunca aile hekimlerinden hizmet alınması gerektiğini kaydetti.

"KALABALIKTAN UZAK DURUN"

Açıklamada, "İçinde bulduğumuz bu zor günlerde kalabalık her ortamdan uzak durmalı, maksimum tedbir almalı ve en etkili çare olan aşımızı mutlaka yaptırmalıyız" denildi.