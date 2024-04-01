Van Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Van Yerel Seçim Sonucu ve YSK İl İl Oy Sonuçları Son Dakika

Van Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdullah Zeydan 220 bin 919, AK Parti adayı Abdulahat Arvas 108 bin 802 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 90,78 )

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.



Saat 22.49 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: % 67,65

AK Parti adayı Abdulahat Arvas: 81.370- Oyların yüzde 28,05'i

DEM Parti adayı Abdullah Zeydan: 158.301 - Oyların yüzde 54,58'i



CHP adayı Şükrü Şahar: 7.395 – Oyların yüzde 2,55'i

Van İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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