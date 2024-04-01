Van Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Van Yerel Seçim Sonucu ve YSK İl İl Oy Sonuçları Son Dakika

Van Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdullah Zeydan 220 bin 919, AK Parti adayı Abdulahat Arvas 108 bin 802 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 90,78 )
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.
Saat 22.49 itibarıyla sonuçlar;
Açılan Sandık: % 67,65
AK Parti adayı Abdulahat Arvas: 81.370- Oyların yüzde 28,05'i
DEM Parti adayı Abdullah Zeydan: 158.301 - Oyların yüzde 54,58'i
CHP adayı Şükrü Şahar: 7.395 – Oyların yüzde 2,55'i
Van İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
31 Mart 2024 Van seçim sonuçları, Van ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Van YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
Van ilçe ilçe seçim sonuçları:
Bahçesaray Seçim Sonuçları
Başkale Seçim Sonuçları
Çaldıran Seçim Sonuçları
Çatak Seçim Sonuçları
Edremit Seçim Sonuçları
Erciş Seçim Sonuçları
Gevaş Seçim Sonuçları
Gürpınar Seçim Sonuçları
İpekyolu Seçim Sonuçları
Muradiye Seçim Sonuçları
Özalp Seçim Sonuçları
Saray Seçim Sonuçları
Tuşba Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Van Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Abdulahat Arvas Seçim Sonuçları
Abdullah Akbaş Seçim Sonuçları
Ali Ertuğrul Aybey Seçim Sonuçları
Tuğçe Tekçe Ermiş Seçim Sonuçları
Abdullah Sadıksoy Seçim Sonuçları
Abdullah Zeydan Seçim Sonuçları
Onur Yılmaz Seçim Sonuçları
Mehmet Emin Özbey Seçim Sonuçları
Sait Kıran Seçim Sonuçları
Mehmet Altıntaş Seçim Sonuçları
Zeynep Selim Keleş Seçim Sonuçları
Mihraç Deger Seçim Sonuçları
Şükrü Şahar Seçim Sonuçları
Mehmet Mehdi Oğuz Seçim Sonuçları
Abdulmenaf Kıran Seçim Sonuçları
Hasan Kedali Seçim Sonuçları
Rafet Kaya Seçim Sonuçları
Sinan Bilgili Seçim Sonuçları
Erkan İrven Seçim Sonuçları
Özay İlhan Seçim Sonuçları
Mehmet Emin Ari Seçim Sonuçları
İdris Ahi Seçim Sonuçları
OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Türkiye
- İlçe İlçe Seçim Sonuçları
- Canlı Seçim Sonuçları
- Seçim
- 2024 Seçim
- Van