30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören provası gerçekleştirildi.

Provada, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet teşkilatlarından askerler ve polisler, askeri zırhlı araçlar ve polis araçları geçiş yaptı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk kuvvetlerinin bir arada olduğu törende oluşan görüntüler, vatandaşların da ilgisini çekti. Tören provasını izleyen vatandaşlardan bazıları o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.



Prova kapsamında Vatan Caddesi ve çevresinde de güvenlik önlemlerinin alındı.



Provaların yapıldığı Vatan Caddesi ve bazı bağlantı yolları saat 07.00 itibarıyla trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar olarak Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi kullanıldı. Saat 14.00'te biten provanın ardından trafik akışı normale döndü.



Vatan Caddesi ve törenin yapılacağı bazı yollar, 30 Ağustos'ta da trafik akışına kapalı olacak.