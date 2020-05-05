Yakılmış otomobilde silahla vurulan kişinin cesedi bulundu

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Gülyurdu Mahallesi'nde, gece saatlerinde kırsalda bir aracın yandığını fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü.



Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, araçta silahla vurulmuş Soner Taşkın'ın (35) cansız bedeniyle karşılaştı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Taşkın'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri, Taşkın'ın silahla vurulmasına ilişkin N.A. ve Ö.T'yi gözaltına aldı.