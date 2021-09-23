Yanan ormanların tohumlarını çalanlar fotokapana yakalandı

Mersin'de Ağustos ayında yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için bekletilen çam tohumları çalındı. Fotokapan kameralardan eşgalleri belirlenen 4 zanlı yakalandı.

DHA 23.09.2021 - 06:39

Yanan ormanların tohumlarını çalanlar fotokapana yakalandı

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın istasyon binasından, yanan ormanlık alanlar için hazırlanan 450 kilogram kızılçam tohumunun çalınmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İstasyonun güvenlik kamerasından eşkalleri belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından çaldıkları tohumlarla birlikte yakalandı.

Tohumlar, yanan ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi için Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edilirken tutuklanarak cezaevine gönderildiler. 

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