Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum

İzmir'in Kınık ilçesindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. O sırada madende çalışan 45 işçi yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI, YAKINLARI HASTANELERE AKIN ETTİ



Adrese gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince kısmi göçüğün meydana geldiği maden ocağı hızlı bir şekilde tahliye edildi. Olayda yaralanan 45 işçi, adreste beklemekte olan sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralıların 18’i Kınık, 6’sı Bergama ve 21’i ise Soma Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayı duyan yaralıların yakınları ise hastanelere akın etti.

“DURUMU BENDEN KÖTÜ OLANLAR VARDI, ONLARA YARDIM ETMEYİ TERCİH ETTİM”



Patlama esnasında yaralanan ve yaşadığı o korku dolu anları anlatan maden işçisi yaralı Engin Kılıç (43), “Hiçbir şey anlayamadık, saniyelik bir olaydı ve bir anda patlama sesi geldi. Ondan sonra arkadaşlara yardımcı olduk. Çıkarabileceğimiz kadarını çıkardık. Sonra fark ettim ki bende yaralıyım. Onlarla beraber kendimizi dışarı attık. Önceliğim arkadaşlarımdı. Ben ilk başta yaralandığımı fark etmemiştim.



Arkadaşlarım yaralı olduğu için onların yardımına koşturdum daha sonra kendimde de yaraların olduğunu fark ettim ancak durumu benden daha kötü olanlar vardı, onlara yardım etmeyi tercih ettim. 15 dakika içerisinde dışarı çıktık. Diğer arkadaşlar da yanık dereceleri biraz daha fazlaydı. Benim kaşımda bir yarılma meydana geldi dikiş attılar. Yüzümde patlamanın etkisiyle yanıklar oluştu. Buna şükür diyoruz. Çok şükür can kaybımız yok” dedi.



“KARDEŞİM DE DİĞER YARALILAR DA OLAYIN ŞOKUNDA”



Yaşanan facianın ardından yaralı maden işçisi Engin Kılıç'ın kardeşi Nevzat Kılıç (50) olayı duyar duymaz Kınık Devlet Hastanesi’ne akın eden vatandaşlardan birisi oldu. Yaşadığı paniği ve üzüntüyü dile getiren Kılıç, “Kardeşim maden ocağında çalışıyordu. Çalıştığı esnada bir patlama olmuş ve metan gazı patlaması olduğu söylendi. Allah’a şükür durumları iyi ve herhangi bir ölüm olayının olmaması ise sevindirici. Yaralıların vücudunda yanıklar var. Kardeşimle konuştum, kazanın etkisiyle o da diğer yaralılarda olayın şokunda. Buna şükür diyoruz” ifadelerini kullandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir Kınık'ta kömür ocağındaki göçükle ilgili inceleme ve denetimlerin başladığını kaydetti.



Bakan Dönmez, "Yaralı işçilerimiz süratle hastanelere kaldırılarak tedavi edildi. Büyük kısmı ayaktan tedavi edildi. En ağır yaralı işçimiz bir kol kırıklığı yaşamış durumdadır. Şu anda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü teknik ekipleri olay yerine intikal ederek olayın nedeniyle ilgili inceleme ve denetimleri başlattı. Ben bir kez daha işçilerimize, ailelerine, halkımıza geçmiş olsun dileklerimi yinelemek istiyorum. İnşallah bundan sonra bu ve benzeri olayları bir daha yaşamayız" dedi.