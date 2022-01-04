Yargıtaydan 'emniyet şeridi ihlali' kararı

Yargıtay 7. Ceza Dairesi aracındaki arızdan dolayı emniyet şeridi ihlalinden ceza kesilen sürücünün cezasını arıza olduğu için iptal etti.

İstanbul'da seyir halindeki bir sürücü, yanındaki aracın jant kapağının düşmek üzere olduğunu görünce durumu diğer aracın sürücüsüne söyledi.



Sürücü bunun üzerine dörtlülerini yakarak aracını emniyet şeridine çekti ve düşmekte olan jant kapağını alıp aracının bagajına koyarak yoluna devam etti.

EMNİYET ŞERİDİ İHLALİ CEZASI 1002 TL



Olayın ardından araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-f maddesi uyarınca usulsüz şekilde emniyet şeridi ihlali yapmaktan 1002 lira idari para cezası uygulandı.



Sürücünün verilen cezaya itiraz etmesi üzerine İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, itirazı reddetti.

Ret kararında cezanın hukuka uygun olduğu ve başvurucu sürücünün cezanın usulsüz olduğunu ispatlayamadığı ifade edildi.



Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemi üzerine dosya, Yargıtay 7. Ceza Dairesine geldi.

CEZA İPTAL EDİLDİ

Dosyayı inceleyen Daire, oy birliğiyle verilen cezanın iptaline hükmetti.



Kararda, araç kamerası kaydına göre aracın yaklaşık 1,5 dakika emniyet şeridinde beklediği, yine kayıttaki konuşmalarda da araçtakilerin kendilerini ikaz eden sürücüyle ilgili, "Ne güzel duyarlı vatandaşlar, teşekkür ederiz" dediği tespit edildi.



Kararda araçtaki jant kapağının düşmek üzere olmasının 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-f maddesinde belirtilen 'istisnai olarak sayılan emniyet şeridini kullanma hallerinden biri olan arıza hali' olduğuna işaret edildi.



Kararda, "Verilen idari para cezasının usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşıldığından başvurunun kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir" denildi ve uygulanan para cezasının kaldırılması kararlaştırıldı.