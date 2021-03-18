Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan suç makinesi: Hepsini ben bıçakladım, sana ne

İdris D, İntizam Mahallesi Kanara Sokak üzerinde arkadaşıyla konuşmak için telefonunu istediği Koray B.'den olumsuz cevap alınca, yanında bulunan bıçakla Koray B.'yi hafif yaraladı.



Olay yerinden kaçan İdris D., benzinlikte durdurduğu ticari taksiye binmek istedi. Taksi şoförü ve takside bulunan yolcunun buna karşı çıkması üzerine İdris B., yolcu Ümit P.'yi göğsünden ağır yaralayıp kaçtı.

Kültürpark'ta güvenlik görevlisi Abdullah Y.'nin kendisine müdahale etmesine sinirlenen İdris D., güvenlik görevlisini de göğsünden bıçakladı. Buradan hızla ayrılan saldırgan, vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

"HEPSİNİ BEN BIÇAKLADIM, SANA NE"

Madde bağımlısı genç, gazetecilerin "Neden bıçakladın" sorusuna, "Hepsini ben bıçakladım, sana ne" diye cevap verdi. Soğuk kanlı hareketleriyle dikkat çeken zanlı emniyete götürüldü.

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