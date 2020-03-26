Yasağa uymayıp dışarı çıktı, fidanlıkta mahsur kaldı

Sivas'ta su almak için evinden çıkan ve yolunu kaybederek, Orman İşletme Müdürlüğü'nün fidanlığında mahsur kalan 93 yaşındaki kişi, polis tarafından kurtarılarak evine götürüldü. İçişleri Bakanlığı, corona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkmalarını yasaklamıştı.

DHA 26.03.2020 - 12:15 | Son Güncelleme : 26.03.2020 - 12:24

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Sivas'ta su almak için evinden çıkan ve yolunu kaybederek Orman İşletme Müdürlüğü'nün fidanlığında mahsur kalan yaşlı bir kişi, kurtarılarak evine götürüldü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi'nde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait fidanlıkta meydana geldi.

Sabah saatlerinde evinden su almak için ayrılan Halil Beşiktepe (93), yolunu kaybederek, Orman İşletme Müdürlüğü'nün fidanlığına girdi.

Etrafı tel örgülerle çevrili bahçeden çıkamayan Beşiktepe, çevredekilerden yardım istedi.

Durumu görenlerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Beşiktepe'yi fidanlıkta polis aracına bindirerek, evine götürdü. Ailesine teslim edilen Beşiktepe, polislere teşekkür etti.

VİDEO: 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

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