Yaşlı adamın şüpheli ölümü (Baygınlık geçirince donarak öldüğü düşünülüyor)

Bartın’da bir kişi yol kenarında ölü bulundu.
Ören köyünde oturan Mehmet Yalçın’ı saat 03.00 sıralarında Arıt Samanpazarı Köyü’nde hareketsiz bulanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
İhbarla gelen ekipler, yol kenarındaki Yalçın'ın öldüğünü belirledi. İlk incelemede, Yalçın’ın dengesini kaybedip düştüğü, bayıldıktan sonra soğuktan donarak öldüğü üzerinde duruldu.
Vücudunda darp izi görülmeyen Yalçın’ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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