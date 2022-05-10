Yaya geçidinde ölüm

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaya geçidinde otomobil çarpması sonucu ölen kadının ailesi hukuk mücadelesi başlattı.



Kaza, geçen yıl 24 Aralık günü Karaçulha Mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde meydana geldi. iddiaya göre U.T’nin kullandığı otomobil sabah işe gitmek için dolmuştan inerek, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Sultan Erkan’a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sultan Erkan, Hastaneye kaldırıldı. Erkan Hastanede yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan sürücü U.T. sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Annelerini toprağa veren çocukları ise, adalet arayışına başladı.

KARARA TEPKİ



Sultan Erkan’nın Kızı Şerife Bayar, "Yaya geçidinden geçerken çarpılıyor ve metrelerce ileriye savruluyor. Sürücü okul yolunda yavaş gelmiş olsaydı annem kurtulabilirdi” dedi.



Yargılamanın yeniden yapılmasını istediklerini belirten Bayar, "Biz bu şekilde yargılama istemiyoruz. Anneler günü geldi, bayram geldi ve bizler annemizi göremedik" diye konuştu.



"ÇELİŞKİLERLE DOLU"



Sultan Erkan’ın damadı Abdurrahman Bayar ise kazayla ilgili keşif taleplerinin mahkemece reddedildiğini belirtti. Sürücünün yaya geçidine hızlı girmesine tepki gösteren Bayar, "Neden bu kadar hız yapıyor anlamadık. Bize göre çelişkilerle dolu bir yargılama sürecindeyiz. İkinci mahkemede nerdeyse karar verilecek, bizi dinlemediler" ifadelerini kullandı.