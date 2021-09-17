Yayaya çarpan 220 promil alkollü sürücü serbest bırakıldı

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişiye çarparak ağır yaralanmasına neden olan alkollü sürücü serbest bırakıldı.

Kaza, 14 Eylül saat 20.00 sıralarında Halkalı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi.



Aşırı süratli olduğu iddia edilen Barış K.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce yol kenarındaki araca, ardından marketten alışveriş yaptıktan yolun karşısındaki otobüs durağına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Serhat Kaymaz'a çarptı.



Ağır yaralanan Kaymaz hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçmak isteyen sürücü ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Serhat Kaymaz'ın kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ



Gözaltına alınarak Halkalı Polis Merkezi'ne götürülen sürücü Barış K.'nın yapılan alkol muayenesinde 220 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Barış K., adli kontrolle serbest bırakıldı.



Serhat Kaymaz'ın yakınları Barış K.'nın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

