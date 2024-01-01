Yılbaşı gecesi Marmaray'da intihar

Bostancı Marmaray durağında alkollü kişi, gece kulübünde kavga ettikten sonra Marmaray'da turnikelerin bulunduğu üst geçitten atlayarak intihar etti. Şüphelinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yılbaşı gecesi Marmaray'da intihar

Olay, saat 03.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Bostancı durağında yaşandı.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen erkek bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişiyle kavga etti.

Kavga kısa sürede büyüyerek dışarıya taştı. Kavga eden kişi gece kulübünün karşısında yer alan Marmaray'a girerek turnikelerin bulunduğu üst geçitten sarkmaya başladı.

Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yılbaşı gecesi Marmaray'da intihar - 1

Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde şüpheliyi ikna etmeye çalıştığı sırada kendisini raylara bıraktı.

Raylara atlayan kişi ağır yaralandı.

Durumu ağır olan şüpheli Kadıköy Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi kaldırılırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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