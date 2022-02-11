Yozgat’ta ucuz yağa yoğun ilgi

Haberler - İHA 11.02.2022 - 12:54 | Son Güncelleme : 11.02.2022 - 13:00
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 5 litrelik ayçiçek yağını 99 liradan satışa sundu.
Piyasaya göre daha ucuza satılan ayçiçek yağını almak için vatandaşlar TMO satış noktası önünde yoğunluk oluşturdu.
Ayçiçek yağının 5 litresi, markaya göre değişiklik göstermekle birlikte, piyasada 120 lira ile 180 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
Ayçiçek yağının yanı sıra TMO satış noktalarında, yarım kilo kavrulmuş fındık 35 liradan, 5 kilogram pirinç ise 61 liradan satılıyor.