YSK'dan '500 milyon oy zarfı' iddiasıyla ilgili açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "500 milyon oy zarfı basıldığı ve bu kadar zarfın şaibe yaratacağı" iddialarının tamamen asılsız ve mesnetsiz olduğunu, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Güven, yazılı açıklamasında, basında yer alan "Yüksek Seçim Kurulu 55 milyon seçmen için 500 milyon zarf bastırdı, YSK'nın, 2019 seçimleri öncesi 500 milyon seçim zarfı sipariş ettiği ortaya çıktı. Bu kadar zarf şaibe yaratır" haberleriyle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



Sadi Güven, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesi ile YSK'ye oy zarflarını her seçim türü için başka renk ve ölçüde, filigranlı olarak yeteri kadar imal ettirme ve bu zarfları il seçim kurullarına, her ilin ihtiyacına yetecek sayıda, alındı belgeleri karşılığında gönderme görevi verildiğini bildirdi.



Oy zarfı ve oy pusulası kağıtlarının imaliyle oy zarflarının yaptırılması aşamasında, tüm sürecin 24 saat kamera ile görüntülendiğini belirten Güven, bu tesislerin güvenlik güçlerince aralıksız korunduğunu vurguladı.



YSK'nin her seçim türü için her zaman hazırlıklı olunması bakımından seçimler tamamlandıktan sonra bir sonraki seçim hazırlıklarına başladığını ifade eden Güven, ihtiyaç duyulan filigranlı oy pusulasıyla oy zarfı kağıdı ve diğer seçim malzemelerinin imalinin yaptırıldığını anlattı.



Güven, söz konusu kağıt alımı işi için 2 aylık ihale süreci ve 4 aylık imal süreci öngörüldüğünü, bu kağıtlardan zarf imal ettirilmesinin ise yaklaşık bir yıllık süre aldığını bildirdi.



"KARAR 2016'DA ALINDI"



Sadi Güven, bu kapsamda YSK tarafından 18 Mayıs 2016'da 2 bin 142 ton filigranlı oy zarfı kağıdının imal ettirilmesine, bu kağıtlardan sırasına göre il genel meclisi, muhtarlık ve belediye seçimleri ile cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 215 milyon sarı, 12 milyon turuncu, 70 milyon mor, 60 milyon mavi renkli olmak üzere toplam 357 milyon oy zarfı yaptırılmasına karar verildiğini açıkladı.



Kararın 298 sayılı Kanun'un 17. maddesi uyarınca YSK'de temsilci bulunduran AK Parti, CHP, MHP ve HDP temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda alındığını belirten Güven, karar uyarınca 215 milyon sarı oy zarfının cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için hazırlandığını, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalma halinin de gözönünde bulundurulduğunu kaydetti.



Güven, 12 milyon turuncu zarfın il genel meclisi üyeliği seçimlerinde, 70 milyon mor zarfın muhtarlık seçimlerinde, 60 milyon mavi zarfın belediye başkanlığı seçimlerinde kullanılmak üzere yaptırıldığını bildirdi.



Zarfların imalinin 2016'da, yani 13 Mart 2018'de TBMM Genel Kurulunca kabul edilen 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yasalaşmadan önce planlandığının altını çizen Güven, bununla birlikte her yıl haziran ayının ilk pazar günü yapılan muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti seçimleriyle belediye ve ilk genel meclisi üyeliği ara seçimlerinde de bu zarfların kullanıldığını aktardı.

"SÜREÇ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR"



YSK tarafından yaptırılan oy zarflarının miktarının, hangi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına ne kadar gönderileceğinin yine YSK'de bulunan siyasi parti temsilcileri tarafından da bilindiğini ifade eden Güven, şunları kaydetti:



"Gönderilen bu oy zarfları tutanakla teslim alınmakta olup, teslim alan ilçe seçim kurullarında da 4 siyasi parti üyesi bulunmaktadır.



Sandık kurullarına teslim edilen torbalarda yer alan oy zarflarını ve diğer seçim malzemelerini 7 kişilik bu kurulda görev yapan 5 siyasi parti üyesi de bilmekte ve tutanak altına almaktadır. Bu şekilde kullanılmayarak artan oy zarfları da tutanak altına alınmakta ve ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edilmektedir.



Görüldüğü üzere basımı yaptırılan ve dağıtılan zarflarla ilgili tüm süreç şeffaf bir şekilde, siyasi parti temsilcilerinin bilgisi dahilinde yürütülmekte olup, seçim türleri ve seçmen sayısı dikkate alındığında şaibe oluşturacak herhangi bir durum bulunmamaktadır.



Bu itibarla basında yer alan 500 milyon oy zarfı basıldığı ve bu kadar zarfın şaibe yaratacağı iddiaları tamamen asılsız ve mesnetsiz olup, gerçeği yansıtmamaktadır."