Yüksek sesli müzik kavgası: Kendilerini uyaran kardeşlerin bacaklarına sıktılar

Bursa’da, Akın B. (41) ile kardeşi Bayram B. (37), otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen grupla aralarında çıkan tartışmada tabancayla bacaklarından vuruldu. Yaralanan 2 kardeş, hastanede tedaviye alındı.

DHA 27.08.2021 - 08:45

Yüksek sesli müzik kavgası: Kendilerini uyaran kardeşlerin bacaklarına sıktılar

İlişkili Haberler

Bursa'da komşu cinayeti sanığının yargılanmasına başlandı

Bursa'da komşu cinayeti sanığının yargılanmasına başlandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Akın B. ile kardeşi Bayram B., otomobilde yüksek seste müzik dinleyerek bekleyen kişileri uyarınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

Çevredekilerin araya girmesiyle otomobildekiler bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen bu kişiler ile Akın ve Bayram B. kardeşler arasında yine kavga çıktı. Taşlı sopalı kavgada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, silahını çekip iki kardeşe 10 el ateş etti.

Bacaklarına isabet eden mermilerle yaralanan Akın B. ile kardeşi Bayram B. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler, geldikleri otomobille kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...