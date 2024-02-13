Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."