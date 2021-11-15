Zeytinburnu'nda kedilere 'çamaşır suyu veriyor' kavgası

Zeytinburnu'nda iddiaya göre Feride K. sokak hayvanlarının mama ve su kaplarına çamaşır suyu döktü.

Seyitnizam Mahallesi'nde iddiaya göre Feride K., zehirlenmeleri için sokak hayvanlarının mama ve su kaplarına çamaşır suyu döküyordu.

Hayvansever Feyza Pekacar ve annesi Nesrin Pekacar, hayvanların mama ve su kaplarına sıvı boşaltan Feride K'yi yakaladı. Feride K.'nın kaplara çamaşır suyu dökdüğü öne süren anne ve kızı duruma tepki gösterdi.



"KEDİLER YÜZÜNDEN CORONA OLDUM"



O anları kayda alan Feyza Pekacar, "Feride K. bize 'Bunlar hastalık yayıyor, ben bu kediler yüzünden corona oldum. Bu hastalık bunlar yüzünden yayılıyor' dedi. Öldürmek için yaptığını söyledi. Esnaf, biz 3 kişiyiz diye bizi hırpaladı. O kadını tutmadılar. Hayvanları sevmiyorlarsa sevmesinler ama hayvanlara dokunmasınlar" diye konuştu.



"ÇAMAŞIR SUYUNU MAMALARA DÖKÜYOR"



Feyza Pekacar "Biz komşularımızdan duymuştuk bunu yaptığını. Çamaşır suyunu mamalara ve sulara katıyor. Birkaç tane kedimiz de hasta olup öldüler. Her cuma günü bunu yapmaya başlamıştı. Takip ettik arkasından dolandık, buraya geldi. Hiçbir kaygı belirtisi olmadan çamaşır sulu suyu çalkaladı, mamaların üzerine eğilerek döktü" dedi.



Feride K. ve Nesrin Pekacar'ın aralarında tartıştığını gören mahalle sakinleri araya girerek olayı sonlandırdı. Bu fırsattan faydalanan Feride K. olay yerinden uzaklaştı. Mahalleli olayı duyduktan sonra Feride K.'nin mama kaplarına çamaşır suyu koyduğu iddiasına tepki gösterdi.



"ZEHİRLENDİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ 4-5 KEDİ GÖRDÜK"



Yerel hayvan koruma görevlisi Arzu Yılandiloğlu 4-5 kedinin çamaşır suyu ile zehirlendiğini öne sürdü. Yılandiloğlu, "Zeytinburnu'nda bu tarz olayların artık yaşanmamasını istiyoruz. Belediye kendi mamalıklarını yaparak kendi amblemlerini koysa bu insanlar böyle şeyler yapmaktan çekinir. Hayvan susuz kaldıysa çamaşır sulu suyu da içer, o anlamaz ki" dedi.



"BİZ YEMEK VERİYORUZ MİLLET ZEHİRLİYOR"



Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan Ömer Çelik, "Kedileri zehirliyorlardı, dün çamaşır suyu dökmüşler kedilerin sularına, millet görmüş tartışma çıktı. Gerçekten çok yazık biz hayvanları koruyoruz, yemek su veriyoruz, millet zehirliyor ayıp denilen bir şey var. Yazık yazık bu da bir can" dedi.



Olayın gerçekleştiği yerde esnaflık yapan Hasan Coşkun "Benim dükkanım şurada, bir ses duydum. Burada tartışma çıkmıştı. Yaşlı bir kadın hayvanların yemeğine ve suya çamaşır suyu dökmüş. Bu kadının yaptığı terbiyesizlik, ben görsem müdahale ederdim. Bu insanlık dışı bir şey" diye konuştu.



"BENİM EŞİMİN PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"



Feride K'nin eşi Veysel K. ise, "Benim hanımın psikolojik sorunları var. Olayın doğru olup olmadığını bilmiyorum. Başında durmuyordum ben ama psikolojik sorunu olan kişiden her şey beklenir. Bizim evde öyle hayvan beslemiyoruz, uzaktan seviyor benim eşim de. Hoş bir şey değil hayvan zehirlenir mi? Eşim bana olayı anlattı, 'Ben kedilere su veriyordum kadının biri geldi bana müdahale etti' dedi" şeklinde konuştu.