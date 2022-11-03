Zonguldak'ta 148 öğrenci zehirlendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 148 öğrenciden 127'si taburcu edildi.



İlçede dün, taşımalı eğitim öğretim yapan 8 okuldaki 148 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Tedavi gören 127 öğrenci taburcu edilirken, 21 öğrencinin ise kontrol amaçlı yatışları yapıldı.



Tedavisi devam edenlerin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yemeklerden numune alındı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: İNCELEME BAŞLATILDI



İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, AA muhabirine, öğrencilerin mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetinde bulundukların söyledi.



"Öğrencilerimizi birebir takip ediyoruz." diyen Aldoğan, şunları kaydetti:



"Çok şükür her birini gördük. Az önce yatışı olan hasta öğrencilerimizi de gördük. Son derece sağlıkları iyi. Kontrol amaçlı onlar da bekletiliyor. Serumu biten öğrenciler evlerine gönderildi. Herhangi bir problem gözükmüyor. Yine yemekle ilgi de İlçe Tarım Müdürlüğümüz numuneleri Bolu'ya incelemek üzere gönderdi. İncelemeyi başlattık. Gelen sonuca göre de yolumuz belli olacak. Tek önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı. Çok şükür ciddi hiçbir problem yok."

